Ricardo Santos acaba no 60.º lugar no Open KTM

O golfista português Ricardo Santos terminou este domingo no grupo dos classificados em 60.º lugar o Open KTM, prova do DP World Tour, que decorreu na Holanda.

Santos, que arrecadou um prémio monetário de 5.029,14 euros, terminou empatado com outros seis jogadores, com um agregado de 289 pancadas (uma acima do Par), depois de hoje ter somado 72 'shots' (par).

O Open KTM, que decorreu em Cromvoirt, na Holanda, foi ganho pelo espanhol Pablo Larrazábal, que somou 273 pancadas (13 abaixo), menos duas do que o compatriota Adrian Otaegui, que foi segundo.