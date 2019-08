Ricardo Santos acaba Rolex Trophy em terceiro

O golfista português Ricardo Santos acabou este sábado o Rolex Trophy, torneio em Genebra do Challenge Tour, no terceiro lugar, depois de ter entrado no último dia na liderança.Depois de três dias sem registar qualquer bogey (uma pancada acima do par do buraco), Santos registou três, contra quatro birdies (uma abaixo), para fechar o dia com 71 pancadas, mais sete do que na sexta-feira.O português acabou no último lugar do pódio, partilhado com outros três golfistas, e a três pancadas do campeão, o holandês Darius van Driel, que fechou o torneio com 23 pancadas abaixo do par.José-Filipe Lima manteve a regularidade dos três primeiros dias e encerrou o torneio no 21.º lugar, após uma última jornada com 70 pancadas.