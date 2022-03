Ricardo Santos ao ataque do DP World Tour

Ricardo Melo Gouveia regressa esta quinta-feira ao DP World Tour, a primeira divisão europeia que, por enquanto, continua noutro continente, em África.O n.º1 português (167.º no ranking mundial desta semana) estava a sentir pequenas lesões e optou por não jogar o Open do Quénia na semana passada, um torneio de 1,75 milhões de euros em prémios monetários, mas a sua presença já está prevista no MyGolfLife Open, de 1,4 milhões de euros, na África do Sul.Melo Gouveia competiu pela última vez em fevereiro, na série de dois torneios de Ras al Khaimah, onde não passou o cut, mas já mostrou bom golfe numa volta de 65 (-7), a sua melhor volta de sempre em torneios do DP World Tour. Uma volta de 7 abaixo do Par só tinha feito no ano passado no Challenge Tour.O jogador da Quinta do Lago está no 110.º lugar do Ranking do DP World Tour, dentro dos lugares de manutenção na primeira divisão europeia, mas o último cut que passou foi em janeiro no Slync.io Dubai Desert Classic.Stephen Ferreira também garantiu a entrada direta no torneio sul-africano, mas graças ao 61.º posto que ocupa na Ordem de Mérito do Sunshine Tour e este MyGolfLife Open conta igualmente para a primeira divisão do circuito sul-africano. O português do Zimbábue também não passa um cut desde janeiro no Vodacom Origins of Golf Final.Em contrapartida, Ricardo Santos não conseguiu aceder à prova desta semana (tal como Pedro Figueiredo), o que é uma pena, pois está em crescendo e vem de uma bela prova no Open do Quénia."São apenas 75 jogadores do DP World Tour e 75 do Sunshine Tour", disse a Record o algarvio de 39 anos, que foi 26.º classificado, a sua melhor prestação da época e também a melhor classificação no DP World Tour desde setembro do ano passado, quando foi 6.º no Dutch Open.Ricardo Santos totalizou 278 pancadas, 6 abaixo do Par, após voltas de 72, 70, 72 e 64, recebendo um prémio de 15.837,50 euros."Senti-me bem. A parte mais forte do meu jogo foi o putt. Estive igualmente muito bem nos ‘shots’ ao green e onde não estive tão bem foi com o drive. Também é verdade que aqui (Nairobi) é complicado acreditar nas distâncias devido à altitude, pois a bola anda muito. É um campo muito traiçoeiro, facilmente podes fazer um bogey ou mais. Foi um bom desafio, e como já te tinha dito na última vez, sinto o jogo no caminho certo", disse Santos.Aquela volta de 64 pancadas foi épica, porque começou mal, com bogeys nos buracos 2 e 4, mas depois arrancou para uma grande exibição. Nos últimos 14 buracos não perdeu mais nenhuma pancada e fez 7 birdies e 1 eagle.É o terceiro português a arrancar este ano uma volta de 7 pancadas abaixo do Par, depois de Pedro Figueiredo e de Ricardo Melo Gouveia. No seu caso, não é a sua melhor volta de sempre, até porque todos nos recordamos que o seu título do European Tour – o Madeira Islands Open BPI de 2012 – foi alcançado com uma volta final de 9 abaixo do Par (63 pancadas). No entanto, este cartão de -7 merece ser celebrado."Não foi a minha melhor volta de sempre, mas foi a terceira melhor, pois já tinha feito voltas de -8 e de -9", declarou. Agora, "foram os meus melhores 9 buracos de sempre", garantiu, referindo-se aos últimos 9 buracos jogados em 7 abaixo do Par!Uma exibição que valeu-lhe a ascensão esta semana ao 122.º posto no ranking do DP World Tour. Está bem perto dos 116 primeiros que no final da época se mantêm na primeira divisão europeia, mas deverá ceder algumas posições nas próximas semanas por não poder competir nos próximos dois eventos na África do Sul.Hugo Ribeiro