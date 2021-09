Ricardo Santos arranca Dutch Open no top 5

O golfista português Ricardo Santos colocou-se esta quinta-feira dentro do top 5 no Dutch Open, que está a decorrer no traçado de Par 72 do Bernardus Golf, nos Países Baixos, ao completar a volta inaugural com 67 pancadas (-5).

O profissional algarvio, de 39 anos, exibiu-se a bom nível e, sem cometer qualquer falha durante os 18 buracos, entregou um primeiro cartão com cinco 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 7, 8, 12 e 18, terminando em quarto lugar, empatado.

"Estive ao mais alto nível do 'tee' ao 'green', mas não estive tão bem quanto isso no 'putt'. Gosto do campo e adaptei-me bem nesta primeira volta. Aliás, tenho andado a jogar relativamente bem do 'tee' ao 'green', onde o 'putt' tem prejudicado o meu jogo e os resultados", explicou o jogador, em declarações à Lusa.

Depois de falhar o cut nos últimos quatro torneios do European Tour, Ricardo Santos está, assim, muito bem encaminhado para garantir a manutenção em prova, tal como o compatriota Ricardo Melo Gouveia, esta semana a disputar o torneio do principal circuito europeu.

O bicampeão esta temporada do Challenge Tour, após os triunfos consecutivos no Italian Challenge e no Made in Esbjerg Challenge, arrancou hoje com um 'bogey' (uma acima) no buraco 1 do Bernardus Golf, mas conseguiu recuperar com um 'eagle' (duas abaixo) no 'green' do 7 e um 'birdie' no 14 para terminar com 70 pancadas, duas abaixo do Par do campo.

Enquanto Melo Gouveia integrou o lote de jogadores que partilham a 36.ª posição do 'leaderboard', Pedro Figueiredo assinou dois 'birdies' (nos buracos 6 e 7) e três 'bogeys' (16, 17 e 18) para um 'score' inicial de 73 pancadas, duas acima do 'cut' provisório, fixado nos 71 'shots'.

O irlandês Niall Kearney, por sua vez, assumiu a liderança do Dutch Open com 65 pancadas, sete abaixo do Par, e vantagem mínima sobre o dinamarquês Martin Simonsen e o alemão Maximilian Kieffer.