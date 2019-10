Ricardo Santos cai 19 posições em Marrocos

O golfista português Ricardo Santos caiu este sábado 19 posições no Lalla Aïcha Challenge Tour, em Marrocos, para o grupo dos classificados em 44.º, ao completar a terceira volta com um total de 217 pancadas, uma acima do par.





O único representante luso em prova, que era 25.º colocado na véspera, fechou a terceira ronda com 75 'shots', três acima do par do campo, tendo registado um 'birdie' (uma pancada abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima).O Lalla Aïcha Challenge Tour, que decorre até domingo, em Rabat, é liderado pelo inglês Jack Senior e pelo sueco Joel Sjöholm, ambos com um agregado de 206 pancadas, 10 abaixo do par.