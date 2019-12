Ricardo Santos cai para 65.º no Open das Maurícias

O golfista português Ricardo Santos caiu este sábado para o 65.º lugar do Open das Maurícias, ao completar o terceiro dia com um agregado de 215 pancadas, uma abaixo do par.

Na terceira volta ao campo do Heritage Golf Club, o único representante luso em prova anotou 74 pancadas - o mesmo registo do segundo dia - com dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima).

Ricardo Santos, que era 56.º colocado na véspera, caiu nove lugares e está integrado num grupo de cinco golfistas que ocupam o 65.º posto do torneio pontuável para o European Tour.

O Open das Maurícias, que decorre até domingo, é liderado pelo escocês Calum Hill, o belga Thomas Detry e o francês Antoine Rozner, cada um com um total de 200 'shots', 16 abaixo do par