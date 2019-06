O golfista português Ricardo Santos caiu este sábado para o grupo dos nonos classificados no 'challenge' Hauts de France, ao terminar a terceira volta com 72 pancadas, uma acima do par de campo.Ricardo Santos, que era quinto na sexta-feira, teve o pior registo nos três dias do torneio, depois de na primeira volta ter feito 70 pancadas e na segunda 69, somando agora um total de 211, mais sete do que o líder, o holandês Daan Huizing.Hoje, o golfista português fez uma volta com cinco 'boogeys' (uma pancada acima do par) e quatro 'birdies' (uma abaixo), num percurso que lhe foi mais favorável nos primeiros nove buracos do campo de Saint-Omer.Na última semana, Ricardo Santos venceu o 'challenge' de Lucerna, na Suíça, arrecadando 29.600 euros, e em 26 de maio tinha sido segundo no 'challenge' D+D Real, em Brno, na República Checa.De fora do Hauts de France ficou o também português José Filipe Lima, que falhou o 'cut' na sexta-feira e terminou em 113.º.