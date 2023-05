Ricardo Santos cai para o 65.º lugar no Open KLM na Holanda

O golfista português Ricardo Santos caiu este sábado para a 65.ª posição do Open KLM, prova do DP World Tour, que decorre na Holanda, ao completar a terceira volta com uma pancada acima do par do campo.

Depois de na sexta-feira ter sido o único dos três portugueses em prova a garantir presença nas duas voltas decisivas em Cromvoirt, Ricardo Santos somou hoje 73 pancadas (uma acima), com quatro 'bogeys' (uma acima) e três 'birdies' (uma abaixo).

Santos segue empatado com outros quatro jogadores, com um agregado de 217 pancadas, mais 11 do que o líder, o espanhol Pablo Larrazábal.