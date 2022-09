Ricardo Santos com melhor arranque no Open de Roma do que Melo Gouveia

O golfista português Ricardo Santos fechou esta quinta-feira o primeiro dia do Open de Roma a igualar o par do campo, enquanto o compatriota Ricardo Melo Gouveia teve um desempenho pior, dando quatro pancadas acima.

Com 71 pancadas no percurso da capital italiana, Ricardo Santos totalizou três 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima), seguindo em 47.º, enquanto Melo Gouveia bateu 75 pancadas, com três 'birdies', cinco 'bogeys' e um duplo 'bogey' (duas acima do par), estando no 119.º posto numa prova que conta com 156 atletas.

Com a primeira ronda ainda incompleta, devido à falta de luz natural, em Roma, é o inglês Matt Fitzpatrick que está neste momento na liderança, com cinco pancadas abaixo do par até ao 15.º buraco.