Ricardo Santos conclui segunda volta no 13.º posto e passa 'cut' em Praga

O português Ricardo Santos passou esta sexta-feira o 'cut' do Prague Golf Challenge, ao concluir a segunda volta integrado no grupo dos 13.º classificados, tendo Tomás Silva e José-Filipe Lima ficado afastados.O golfista, que na quinta-feira efetuou o percurso em 68 pancadas (quatro abaixo do Par do campo), esta sexta-feira fez mais quatro, baixando do 10.º para o 13.º lugar, num torneio liderado pelo francês Mathieu Fenasse com 133 pancadas (menos 11 Par), que detém três pancadas de vantagem para o alemão Jonas Kolbing, segundo classificado.Tomás Silva (110.º) e José-Filipe Lima (122.º) falharam o 'cut'.