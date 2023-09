Ricardo Santos concluiu Open de França de golfe na 55.ª posição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Ricardo Santos terminou na 55.ª posição o Open de França de golfe, totalizando 286 pancadas, duas acima do Par ao longo dos quatro dias do torneio.

A fechar, fez a sua pior volta, com 73 pancadas, o que ainda assim lhe permitiu arrecadar 9.917,86 euros neste torneio do DP World Tour que se disputou no Le Golf National, em Saint-Quentin-en-Yvelines, arredores de Paris.

Graças a um excelente cartão final de 66 (-5), o japonês Ryo Hisatsune terminou o torneio como vencedor, passando de quinto para primeiro no último dia.

A duas pancadas ficaram o inglês Jordan Smith e o dinamarquês Jeff Winther.