Ricardo Santos consegue primeiro top-10 de 2022 no Soudal Open

O português Ricardo Santos conseguiu este domingo o primeiro top-10 de 2022, ao terminar o Soudal Open em golfe na nona posição, empatado com outros três jogadores, com um agregado de 277 pancadas (sete abaixo do par).

Depois de uma volta menos conseguida no sábado, que o empurrou para o 25.º posto, Ricardo Santos entregou hoje um cartão com 68 pancadas (três abaixo), com seis birdies (uma abaixo) e três bogeys (uma acima), subindo 16 lugares na classificação.

Em Antuérpia, na Bélgica, o golfista algarvio arrecadou 50 pontos para o ranking e um prémio monetário 35.072 euros.

O inglês Sam Horsfield, com um agregado de 271 pancadas (13 abaixo), venceu o torneio, seguido do neozelandês Ryan Fox e do alemão Yannik Paul, que terminaram na segunda posição, com 273 shots.