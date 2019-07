Ricardo Santos continua em prova no Challenge de Le Vaudreuil de golfe

Ricardo Santos, com um eagle na última bola, foi o único golfista português a passar o cut do Challenge de Le Vaudreuil, em França, enquanto José-Filipe Lima e Tiago Cruz despediram-se esta sexta-feira do torneio.Depois de ter fechado mal classificado na véspera, com uma pancada acima do par do campo, Ricardo Santos conseguiu nesta volta igualar o par (71) e subir para o grupo dos 50.ºs - uma posição a que só chegou mesmo no fim do percurso, com o eagle, que juntamente com dois birdies deu para anular quatro bogeys.Tendência diferente para Lima e Tiago Cruz, a fazerem esta sexta-feira pior do que na véspera, a ponto de terem de parar por aqui.Fecham no grupo dos 62.ºs, com duas acima do par do campo hoje e um total de 144 pancadas - o cut fechou nas 143.O Challenge de Le Vaudreuil, que decorre até domingo, é liderado pelo inglês Steven Tiley, com 132 pancadas, menos três do que um quarteto perseguidor.