Ricardo Santos despede-se do Alfred Dunhill Links Championship

O português Ricardo Santos despediu-se este sábado, ao final da terceira volta no Carnoustie Golf Links, do Alfred Dunhill Links Championship, após falhar o 'cut' que apurou os 60 melhores golfistas para a última ronda.

O profissional algarvio, de 39 anos, voltou a entregar um segundo cartão consecutivo com 78 pancadas, após o 'score' inicial no Par do campo do Kingsbarns Golf Links, e contabilizou um agregado 228 'shots', 12 acima do Par.

Depois de uma segunda volta no Old Course de St. Andrews, Ricardo Santos registou no Carnoustie Golf Links três 'birdies' (uma abaixo do Par) nos buracos 6, 7 e 14, dois 'bogeys' (uma acima) nos 3 e 10, dois 'duplo bogeys' (duas acima) nos 16 e 18 e um 'triplo bogey' (três acima) no 15, ficando no 152.º lugar, empatado com mais dois jogadores.

O inglês Danny Willett destronou do topo da classificação o compatriota Tyrrell Hatton, que partilha agora com outros três golfistas o segundo lugar, ao somar um total de 202 pancadas (67+69+66), 14 abaixo do Par e três de vantagem sobre o quarteto perseguidor.