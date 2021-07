Ricardo Santos destaca-se e ascende ao 'top 20' no País de Gales

O golfista português Ricardo Santos protagonizou este sábado uma das melhores exibições do dia e ascendeu ao top 20 do Cazoo Open supported by Gareth Bale, torneio do European Tour que está a decorrer no The Celtic Manor Resort.

O profissional algarvio completou a terceira volta ao traçado galês com 65 pancadas, seis abaixo do Par 71, e só foi igualado pelo inglês Sam Horsfield e o anfitrião Oliver Farr e suplantado pelo também britânico Callum Shinkwim, que entregou um cartão com 63 pancadas (-8) para saltar para a segunda posição do 'leaderboard'.

Depois de anotar na penúltima volta cinco 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 5, 9, 11, 13 e 15 e um 'eagle' no 18 contra apenas um 'bogey' no 3, Ricardo Santos totalizou 208 pancadas (71+72+65), cinco abaixo do Par, e integrou o grupo de sete jogadores que partilham o 18.º lugar da classificação.

"Hoje consegui aliar todas as componentes do jogo. Joguei muito bem e patei bem. Fiz um 'eagle' no 18, depois de colocar o 'drive' no meio do 'fairway' e com o ferro cinco colocar a bola a dois metros da bandeira. No 'bogey' dei um excelente 'shot' e por pouco a bola não ficou a dois metros do buraco, porque apanhou uma descida e saiu do 'green'. Dei um bom 'chip', mas falhei o 'putt' de um metro", contou o algarvio em declarações à Lusa.

Já Pedro Figueiredo, também membro efetivo do European Tour, viveu uma terceira jornada menos feliz, após ter sido o português mais destacado a passar o 'cut', e finalizou os 18 buracos 74 pancadas (+3).

O jogador de Azeitão apontou cinco 'birdies' (nos buracos 5, 11, 14, 15 e 18), dois 'bogeys' (1 e 17) outros tantos 'duplos bogeys' (6 e 13) e, com um agregado de 216 pancadas (73+69+74) caiu para o 61.º posto da classificação, liderada pelo espanhol Nacho Elvira com um total de 197 'shots' (-16).