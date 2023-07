Ricardo Santos e Inês Belchior sobem ao topo do Campeonato Nacional Absoluto KIA

Há novos líderes após o terceiro dia do Campeonato Nacional Absoluto KIA, que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) está a organizar na Quinta do Perú Golf & Country Club, em Sesimbra, com 18.200 euros em prémios monetários.

A amadora Inês Belchior (-1) e o profissional Ricardo Santos (-10) e irão partir na frente para o último dia de prova neste Sábado, com vantagens, respetivas, de 3 pancadas sobre Sofia Sá e de 1 ‘shot’ sobre Tomás Silva.

Esta sexta-feira, no final da terceira volta, foi feito um cut para a primeira metade da classificação.

Entre as 21 participantes iniciais, seguiram 11 em frente para a última volta, com o cut a fixar-se em 247 (+31).

Já dos 100 jogadores em prova, 55 apuraram-se para a última ronda, com o cut a fixar-se em 239 (+23).

O torneio que atribui os títulos de campeões nacionais absolutos, campeões nacionais de profissionais e campeões nacionais de amadores termina este Sábado.

A última volta começa às 7h30 com o torneio masculino, com o grupo dos líderes a saír às 10h40. O torneio feminino arranca às 11h00 e o derradeiro grupo sai às 11h30.

O press officer da FPG, Rodrigo Cordoeiro, analisou da seguinte maneira a penúltima volta:

3.ª Volta do torneio feminino

Inês Belchior deu hoje um passo importante na sua tentativa de revalidar o título. Com uma terceira volta de 70 (-2) pancadas, a atleta do Tavira subiu do 2.º ao 1.º lugar, por troca com Sofia Sá. E tem 3 pancadas de vantagem para a última volta.

Enquanto Inês Belchior fez o seu primeiro resultado abaixo do Par (72) e a melhor marca da semana até ao momento (num desempenho com 5 birdies contra 1 bogey e 1 duplo-bogey), Sofia Sá jogou pela primeira vez acima do Par, com um 75 (+3).

Foi uma diferença de 5 pancadas num único dia favorável à campeã em título, que passou a somar 215 (-1), face às 218 (+2) da rival, representante da Associação Cultural e Desportiva da Quinta do Lago.

Leonor Medeiros, da Quinta do Perú, entregou o segundo melhor cartão do dia, com 72 (Par), reforçando o 3.º lugar que tem ocupado todos os dias, agora com 221 (+5). A desvantagem para a líder, essa manteve-se em 6 ‘shots’.

Constança Mendonça, do Clube de Campo da Aroeira, marcou 76 (+4) e conservou por sua vez o 4.º lugar, com um total de 228 (+12).

Francisca Rocha, do Oporto Golf Club, após jogar hoje em 81 (+9), fechou o top-5 aos 54 buracos com 234 (+18).

3.ª Volta do torneio masculino

Depois de Hugo Santos e de Tomás Silva, hoje foi a vez de Ricardo Santos subir ao primeiro 1.º lugar, graças ao excelente resultado de 67 (-5).

Quando falta realizar apenas a volta de Sábado, tudo aponta para uma disputa a três profissionais pelo título absoluto: Ricardo Santos comanda na classificação geral com 206 (-10), Tomás Silva é 2.º com 207 (-9) e Tiago Cruz 3.º com 209 (-7).

Tendo partido para a terceira jornada no 2.º posto, a 3 pancadas do líder Tomás Silva, Ricardo Santos viria a registar a segunda melhor marca da semana. O algarvio, que este ano está a competir no DP World Tour, fez 5 birdies e 13 Pares.

Tomás Silva, depois das 66 (-6) de quinta-feira, assinalou 71 (-1) caindo para 2.º, ao passo que Tiago Cruz, seu companheiro no Clube de Golf do Estoril, manteve a 3.º posição, com um cartão de 68 (-4), o seu melhor da semana. Atenção que Cruz reduziu a diferença para o 1.º de 5 para 3 pancadas, pelo que está bem na luta pelo título.

Igualmente emocionante afigura-se o desfecho para o título de campeão amador. Pedro Silva, do Club de Golf de Miramar, campeão nacional em título, manteve o comando da tabela. No entanto, com um terceiro ‘score’ de 73, caíu de 3.º na geral, empatado com Tiago Cruz, para 4.º isolado, com um total de 214 (-2).

Pedro Silva é seguido à distância mínima pelo seu companheiro de clube, Pedro Clare Neves, que hoje marcou 72 (Par) e partilha o 5.º lugar com o profissional da casa, João Pinto Basto.

Tomas Mician, português de ascendência eslovaca, do Clube de Golfe de Vilamoura, é 7.º da geral com 217 (+1) após ter fechado a ronda desta sexta-feira com 74 (+2).

No 8.º lugar está um trio composto pelo amador Afonso Rui Oliveira (CGD) e os profissionais Henrique Paulino e Hugo Santos, todos com 219 (+3).

Um degrau abaixo, com 220 (+4), encontra-se um quarteto de amadores composto por João Miguel Pereira (Aroeira), Miguel Silveira (Miramar), Diogo Salgueiro (Orizonte) e o dinamarquês Emil Bundjgaard (Estoril).