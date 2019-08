Ricardo Santos é líder destacado do Rolex Trophy

Ricardo Santos é o líder destacado do Rolex Trophy de golfe no final de três dias de competição em Genebra, com quatro pancadas de avanço para os mais diretos perseguidores.O golfista português tem estado muito regular ao longo dos três, dias, sem qualquer bogey (uma pancvada acima do par do buraco) e sempre um número elevado de birdies (uma pancada abaixo do buraco) -, só hoje foram oito, entregando um cartão com oito pancadas abaixo do par do campo do Golf Club de Geneve.Ao mesmo tempo, o alemão Nicolai von Dellingshausen teve um dia 'para esquecer', com duas pancadas abaixo do par, caindo para o 10.º lugar.Ricardo Santos, quinto do 'challenge tour' de golfe e já vencedor de três torneios deste escalão na carreira, tem após três dias 197 pancadas, 19 abaixo do par.Com 201 (-15) estão o escocês Calum Hill e o holandês Darius van Driel.Mais abaixo na classificação segue José-Filipe Lima - é 15.º, com nove pancadas abaixo do par, após o terceiro dia do torneio. que termina sábado.