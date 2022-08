Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ricardo Santos e Melo Gouveia em 35.º no arranque do Cazoo Open Na liderança da prova do DP World Tour estão o francês Julien Guerrier, o escocês Connor Syme e o inglês Dale Whitnell





• Foto: PGA Tour