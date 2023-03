Ricardo Santos é o melhor português em torneio no Quénia

Ricardo Santos, integrado no grupo dos 31.ºs, é o português mais bem classificado no torneio de golfe Magical Kenya Open, prova do DP World Tour que esta quinta-feira se iniciou em Nairobi, no campo Muthaiga.



Mais atrás na classificação, aparecem Pedro Figueiredo, 73.º, e Ricardo Melo Gouveia, 131.º.

Com 69 pancadas efetuadas, duas abaixo do par do campo, Ricardo Santos tem boas possibilidades de passar o 'cut' do torneio, na sexta-feira, se mantiver o nível de jogo hoje mostrado.

No cartão de prova, marcou um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par do buraco) e cinco 'birdies' (uma abaixo), contra três 'bogeys' (uma acima) e um duplo-'bogey' (duas acima).

Pedro Figueiredo está no par do campo, com 71 pancadas, com três 'birdies' a compensar outros tantos 'bogeys'. Único luso com saldo negativo, Ricardo Melo Gouveia segue com 75 pancadas (quatro acima) e um cartão em que se juntam um 'eagle' e três 'birdies', mas também cinco 'bogeys' e dois duplos-'bogeys'.

A competição é liderada por dois golfistas empatados com 64 pancadas (sete abaixo do par) - o sul-africano Dylan Mostert e o norte-americano John Catlin.