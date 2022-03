Ricardo Santos e Pedro Figueiredo acima do par no Open do Quénia

Os portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo entregaram esta quinta-feira cartões acima do Par no primeiro dia do Magical Kenya Open, a decorrer até domingo em Nairobi, longe da liderança do inglês Daniel Gavins.

Em 86.º, Ricardo Santos foi o melhor, com 72 pancadas, uma acima do Par, com quatro 'birdies' (uma abaixo), três 'bogeys' (uma acima) e um 'double bogey' (duas acima) no primeiro dia da prova do European Tour.

Mais abaixo, no grupo classificado em 99.º, ficou Pedro Figueiredo, com duas acima, dados os três 'birdies' e cinco 'bogeys'.

Daniel Gavins, por seu lado, lidera isolado após fechar sete abaixo do Par, fruto de nove 'birdies' e apenas dois 'bogeys'.