Ricardo Santos e Pedro Figueiredo com prestações modestas no arranque do Open de Itália

Os portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo terminaram esta quinta-feira acima do Par a primeira volta do Open de Itália, prova do European Tour de golfe.

Ricardo Santos concluiu a ronda inaugural na 99.ª posição e Pedro Figueiredo foi 102.º entre 114 competidores em Brescia.

Ricardo Santos terminou os 18 buracos do percurso em 73 pancadas, uma acima do Par do campo, enquanto Pedro Figueiredo precisou de mais uma, 74.

O 'cut' desta prova está, para já, fixado nas 71 pancadas.

Na segunda-feira, Pedro Figueiredo terminou o Scottish Championship em 43.ª lugar, enquanto Ricardo Santos ficou em 63.º.