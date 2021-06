Ricardo Santos e Pedro Figueiredo eliminados no torneio alemão do European Tour

Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, ambos a militar no European Tour, falharam esta sexta-feira o cut do BMW International Open, que está a decorrer no Par 72 do Golfclub München Eichenried, em Munique.

Ricardo Santos, que na quinta-feira havia ficado no buraco 12 quando a volta inaugural foi suspensa, devido a trovoada, até conseguiu terminar esta sexta-feira a sua exibição no Par do campo, mas as 73 pancadas (+1) nos segundos 18 buracos deixaram-no fora do lote de 72 golfistas apurados para o fim de semana.

Com um agregado de 145 pancadas, uma acima, o profissional algarvio ficou na 102.º posição do 'leaderboard', empatado, e a três shots do cut, que ficou fixado nas duas pancadas abaixo do Par.

Já Pedro Figueiredo, após um primeiro cartão com 80 shots, entregou esta sexta-feira um segundo com 81 pancadas e, contabilizando um total de 161 (+17), despediu-se no 152.º lugar da classificação, liderada pelo irlandês Niall Kearney, com 133 pancadas (65+68), 11 abaixo do Par.