Ricardo Santos e Pedro Figueiredo lideram armada de oito portugueses no Portugal Masters

Ricardo Santos e Pedro Figueiredo são os dois portugueses com entrada direta assegurada no Portugal Masters, cuja 14.ª edição disputa-se de 10 a 13 de setembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, com um total de oito jogadores nacionais, eventualmente nove.





Por serem membros do European Tour em 2020, Ricardo Santos e Pedro Figueiredo já sabiam que iriam poder jogar o mais importante torneio português de golfe, este ano com um milhão de euros em prémios monetários.Restava saber quem seriam os portugueses convidados e o European Tour anuncia-os hoje, após consulta à Federação Portuguesa de Golfe (FPG): Filipe Lima, Ricardo Melo Gouveia, Tomás Bessa, Miguel Gaspar, Tomás Silva e Pedro Lencart, com Vítor Lopes de reserva.João Coutinho, o diretor-técnico nacional da FPG, explicou que o processo passou por definir critérios e levá-los posteriormente a avaliação da Comissão de Campeonatos e Alto Rendimento da FPG e da PGA de Portugal. Após essas consultas, os critérios definitivos foram os seguintes: 1 – Jogadores do Challenge Tour (Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia), 2 – O campeão nacional (Tomás Bessa), 3 – O vice-campeão nacional (como Ricardo Santos já estava apurado para o Portugal Masters, deu-se o convite ao 3.º classificado no Solverde Campeonato Nacional PGA, Miguel Gaspar), 4 – O n.º1 do Ranking da PGA de Portugal (como Pedro Figueiredo já estava garantindo no Portugal Masters, o convite foi destinado ao n.º2 desta classificação, Tomás Silva).Pedro Lencart tem um convite para amadores e está inserido num programa federativo de preparação para o profissionalismo, que inclui o estatuto de esperança olímpica.Como existe ainda a possibilidade de Filipe Lima conseguir entrar diretamente na lista de inscritos do Portugal Masters, Vítor Lopes foi colocado como reserva, passando a "titular" caso o convite de Lima fique vago. Há ainda a possibilidade de a FPG conseguir mais um convite do European Tour e seria para Vítor Lopes, o n.º3 no Ranking da PGA de Portugal.Oito portugueses (ou nove) é a terceira maior participação portuguesa no Portugal Masters, depois de 13 em 2017 e dez em 2019. Dos oito (ou nove) hoje anunciados, nenhum irá estrear-se no Portugal Masters, mas Tomás Bessa, Miguel Gaspar, Pedro Lencart e Vítor Lopes nunca passaram o cut na prova de Vilamoura. O recorde nacional no torneio é partilhado por Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia que integraram o grupo dos 5.º classificados na edição de 2017, com 14 pancadas abaixo do Par.