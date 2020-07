Ricardo Santos e Pedro Figueiredo na luta pelo US Open

Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, os dois membros portugueses do European Tour em 2020 e 2021, estarão na luta por uma das dez vagas para o Open dos Estados Unidos, o segundo Major deste ano.





Depois do adiamento do Masters para novembro e do cancelamento do British Open, prevê-se que o primeiro torneio do Grand Slam de 2020 seja o PGA Championship, de 6 a 9 de agosto, em San Francisco, na Califórnia.O US Open está marcado de 17 a 20 de setembro, no Winged Foot Golf Club, em Nova Iorque, exatamente na mesma semana do Open de Portugal at Royal Óbidos, do Challenge Tour.Mas se nenhum português tem hipóteses de apurar-se para o PGA Championship, o mesmo não sucede com o US Open.A federação norte-americana de golfe (USGA) anunciou que em 2020 as entradas diretas passam do top-60 do ranking mundial para o top-70, enquanto o torneio europeu de qualificação previsto para Inglaterra no mês passado foi cancelado.Por consequência, o European Tour, com o acordo da USGA, decidiu oferecer dez convites ao top-10 da mini ordem de mérito (ranking) do "UK Swing", a série de seis torneios britânicos que irá iniciar-se a 22 de julho e terminará a 30 de agosto.No entanto, atenção que os dez qualificados para o US Open serão decididos após o quinto torneio do "UK Swing" e não após o sexto. Portanto, será na mini ordem de mérito publicada depois do Open do País de Gales (que termina a 23 de agosto), que ficaremos a saber se algum português conseguiu meter-se nesse top-10.Ricardo Santos e Pedro Figueiredo foram os únicos portugueses a inscreverem-se e a entrarem nos torneios do "UK Swing". Filipe Lima poderia ter entrado em alguns desses torneios mas optou por não competir nos tempos mais próximos.O último português a disputar o US Open foi Filipe Lima, em 2005. Depois de ter sido 3.º no Open de Portugal, no Oitavos Dunes, em Cascais, Filipe Lima disputou a primeira edição da qualificação europeia para o US Open em Walton Heath e foi bem sucedido, mas depois não passou o cut no campo n.º2 de Pinehurst, na Carolina do Norte.Em 2013 Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia, então ainda amadores e estrelas do circuito universitário norte-americano, não foram por pouco ao US Open."Figgy", que jogava pela Universidade de California Los Angeles (UCLA), entrou na qualificação do Big Canyon Country Club, em Newport Beach, e foi 9.º num torneio em que se apurou o top-5."Melinho", que representava a Universidade Central da Florida (UCF), tentou a qualificação no Ritz-Carlton Members Golf Club, em Bradenton, onde foi 5.º numa prova que apurou o top-4.Nesse mesmo ano, Ricardo Santos jogou a qualificação europeia em Walton Heath, em Inglaterra, mas depois de uma primeira volta de 4 acima do Par no New Course, já nem foi à segunda volta no Old Course.Entretanto, tal como Record noticiou na passada terça-feira, Daniel da Costa Rodrigues tornou-se no primeiro português desde Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia a apurar-se para o US Amateur, o mais importante torneio amador do Mundo, que este ano decorre de 10 a 17 de agosto, no Bandon Dunes Golf Resort, no Oregon.A Tee Times Golf, em exclusivo para Record, pediu aos dois profissionais portugueses que nos contassem as memórias que guardam dessa participação na versão amadora do US Open e percebe-se que foi marcante para ambos.Ricardo Melo Gouveia: «Joguei dois US Amateurs, um em Cherry Hills, no Colorado, em 2012, e outro no The Country Club, em Brookline, Massachusetts, em 2013. No primeiro cheguei aos quartos de final (no outro perdeu na primeira ronda, após superar a primeira fase de stroke play). Joguei otimamente. Foram dos melhores torneios amadores que joguei, senão mesmo os melhores. Diria que (em 2012) foi o meu melhor torneio a nível amador. Aquilo, no fundo, é um mini US Open, com campos bastante compridos, estreitinhos, com muito rough, greens rápidos, tipo campo americano ao estilo do US Open, sempre com uma grande lista de inscritos».Pedro Figueiredo: «Joguei o US Amateur em 2012, antes do meu último ano universitário. Lembro-me de que estava no top-50 do ranking mundial amador e apurei-me diretamente. Foi um torneio jogado em Cherry Hills, no Colorado. Joguei com o Ricardo Melo Gouveia. Lembro-me de não ter jogado muito bem e de ter falhado o cut, mas o Ricardo jogou bastante bem e foi até aos quartos de final.«Foi um torneio que impressionou-me imenso. Foi muito bem organizado, havia muita gente a ver, tinha transmissão televisiva, e estavam os melhores jogadores do Mundo da altura a nível amador. Diria que, como amador, foi o torneio mais prestigiado e com melhor organização que joguei.«É certo que joguei o British Amateur em 2008 e perdi nos quartos de final, mas nesse ano não joguei o US Amateur porque não havia ainda a tal isenção para os 50 primeiros do ranking mundial amador e era necessário jogar uma qualificação através de torneios nos Estados Unidos e eu não joguei esses torneios».Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para