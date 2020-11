Ricardo Santos e Pedro Figueiredo no 62.º lugar do Cyprus Showdown

Os jogadores portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo concluíram esta quinta-feira a primeira volta do Cyprus Showdown, prova do circuito europeu de golfe, integrados no grupo dos 62.º classificados, com 71 pancadas (par do campo).

Ricardo Santos esteve ligeiramente melhor na primeira metade da volta, altura em que fez dois dos seus quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) do dia, mas claudicou nos últimos nove buracos, tendo efetuado quatro 'bogeys' (uma acima).

Prestação quase idêntica teve Pedro Figueiredo, que terminou a ronda com iguais quatro 'birdies', dois 'bogeys' e um duplo-'bogey', no buraco 17.

O escocês Robert Macyntire fechou o dia na liderança da prova, com um total de 65 pancadas (seis abaixo), menos uma do que um grupo de sete jogadores que ocupa a segunda posição.