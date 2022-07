Ricardo Santos e Pedro Figueiredo passam 'cut' do Cazoo Classic

Os portugueses Ricardo Santos, entre os 44.º classificados, e Pedro Figueiredo, em 52.º, passaram esta sexta-feira o 'cut' do Cazoo Classic de golfe, prova do European Tour da modalidade que se disputa até domingo em Southport, Inglaterra.

Depois de ter fechado o primeiro dia com uma pancada abaixo do Par, hoje, Santos igualou essa marca, com 72 pancadas, conseguindo ainda assim seguir em frente, tendo registado um duplo-bogey' (duas pancadas acima do Par), dois 'bogeys' (uma acima) e quatro 'birdies' (uma abaixo).

Pedro Figueiredo fez pior e hoje acabou com uma pancada acima, fruto de três 'bogeys' e apenas dois 'birdies'

O britânico Paul Waring lidera a competição, situando-se 11 pancadas abaixo do Par.