Ricardo Santos e Pedro Figueiredo passam o 'cut' no Open da Escócia

Os portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos passaram esta sexta-feira o 'cut'do Open da Escócia, prova do European Tour de golfe, ao concluirem a segunda ronda em 30.º e 49.º, respetivamente.

Pedro Figueiredo terminou o segundo dia com 70 pancadas (duas abaixo do par), a exemplo da véspera, novamente com seis 'birdies' (uma abaixo) e quatro 'bogeys' (uma acima), ocupando um lugar entre os 30.os classificados.

A prestação de Ricardo Santos também esteve em linha com a da véspera, repetindo um resultado de 71 pancadas (uma abaixo do par). No total está agora no grupo dos 49.os, depois de ter entregado um cartão com quatro 'birdies' e três 'bogeys' registados.

A prova é liderada pelo espanhol Adrian Otaegui e pelo inglês Matt Wallace, com 132 pancadas (12 abaixo do par), menos uma do que o inglês Aaron Ray.