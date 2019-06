Ricardo Santos e Tiago Cruz passam o cut em Málaga

Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Tiago Cruz passaram esta sexta-feira o cut do Andalucia - Costa del Sol Match Play, que decorre em Málaga, Espanha, ao terminarem a segunda volta igualados no 25.º posto.Ricardo Santos, que tem acumulado uma série de bons resultados nas últimas semanas em torneios do European Challenge Tour, cumpriu hoje uma volta dentro do par do campo (72), que juntou aos 69 de quinta-feira, enquanto Tiago Cruz foi mais regular nos dois dias, com 71 pancadas na quinta-feira e 70 hoje, contando ambos 141, uma abaixo do par do campo.De fora das duas últimas voltas, num 'cut' fixado em 64 jogadores, ficaram Vítor Lopes, no 96.º lugar, com 148 pancadas (seis acima), e José-Filipe Lima, 121.º, com 151 (nove acima).Na frente do torneio segue o espanhol Sebastian Garcia Rodriguez, com um total de 137 pancadas (cinco abaixo), menos uma do que um quarteto de perseguidores.