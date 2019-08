Ricardo Santos e Vítor Lopes com bom arranque no troféu KPMG

Ricardo Santos e Vítor Lopes estão no grupo dos 19.ºs do troféu KPMG de golfe, que esta quinta-feira se iniciou em Beringen, na Suíça.A classificação dos dois golfistas lusos, que estão com cinco pancadas abaixo do par, é provisória, já que a conclusão da primeira ronda foi adiada para sexta-feira, por falta de luz.Entre os 69.ºs, com duas pancadas abaixo do par, está Tomás Santos Silva, enquanto que Miguel Gaspar segue com duas acima, em 143.º.O torneio prossegue na sexta-feira e, antes do arranque da segunda volta, ainda há 27 concorrentes para fechar a primeira.Na liderança isolada está o espanhol Sebastian Heisele, com dez pancadas abaixo do par.