Ricardo Santos em 21.º no ISPS Handa World Invitational

O golfista português Ricardo Santos subiu este domingo 15 posições e concluiu o ISPS Handa World Invitational, na Irlanda do Norte, no 21.º lugar, num dia em que fez 68 pancadas (duas abaixo do par).





Ricardo Santos conseguiu a melhor volta ao percurso do campo de Galgorm Castle Cub, em Ballymena, depois de nos primeiros dias ter feito 70, 69 e 71, o que lhe deu um acumulado, com este domingo, de 278 pancadas (duas abaixo do par).A vitória na competição pertenceu ao britânico Jack Senior, que desempatou com Matthew Baldwin a vitória no torneio - ambos fecharam com 269 pancadas - no play off, com triunfo ao segundo buraco.