Ricardo Santos em 33.º na Irlanda do Norte

O golfista português Ricardo Santos caiu este sábado para 33.º lugar no ISPS Handa World Invitational, na Irlanda do Norte, depois de concluir a terceira volta do torneio com 71 pancadas, uma acima do par.





Santos, que fez dois birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e acumulou três bogeys (uma acima), totaliza agora 210 pancadas, igualando o par do campo de Galgorm Castle.À entrada para o último dia, o português está a nove golpes do duo de líderes, o britânico Todd Clements e o francês Damien Perrier, ambos com 201.