Ricardo Santos em 43.º no Challenge da Eslováquia

Ricardo Santos é o português mais bem classificado no Challenge da Eslováquia em golfe, em Senica, ocupando o 43.º lugar, com duas pancadas abaixo do Par do campo.





O líder isolado é o holandês Darius van Driel, com 64 pancadas (oito abaixo), enquanto que Ricardo Santos está com 70, com três birdies (uma pancada abaixo do Par do buraco) e um bogey (uma acima) contabilizados.Mais atrás, João Carlota é 79.º (com 72 pancadas, o Par do campo) e José-Filipe Lima 104.º (74 pancadas, duas acima).