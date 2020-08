Ricardo Santos em 51.º no English Championship de golfe

Ricardo Santos, no grupo dos 51.ºs, é o português mais bem classificado no final do primeiro dia do English Championship de golfe, que se está a disputar em Ware, no condado inglês de Hertfordshire.

Após um 'eagle' (dois golpes abaixo do par) logo no primeiro buraco, Ricardo Santos fez um percurso regular e fechou o dia com 68 pancadas, três abaixo do par do campo.

O outro português em prova, Pedro Figueiredo, teve uma jornada 'para esquecer' e segue em 130.º e antepenúltimo, com 75 pancadas (quatro acima do par do campo).

Com 63 pancadas, oito abaixo do par, a liderança isolada pertence ao norte-irlandês Cormac Sharvin.