Ricardo Santos falha cut no Open de Espanha

O português Ricardo Santos falhou esta sexta-feira o cut do Open de Espanha em golfe, depois de realizar uma segunda volta em 73 pancadas, mais seis do que as registadas na quinta-feira.

O jogador luso efetuou, na quinta-feira, uma primeira volta em 68 pancadas (três abaixo do par do campo), o que lhe permitiu integrar o grupo dos 21 primeiros, mas, esta sexta-feira, a sua prestação ficou aquém, tendo as 73 pancadas (duas acima) valido uma queda para o grupo dos 71 primeiros, ficando com uma pancada abaixo do par, a uma de passar o cut, fixado nas duas abaixo.

Durante a sua prestação nesta jornada, Ricardo Santos efetuou quatro bogeys (uma pancada acima do par do buraco) e dois birdies (uma abaixo), terminando a prova com um total de 141 pancadas (uma abaixo).

Na liderança do torneio espanhol, que decorre até domingo e é pontuável para o circuito europeu de golfe, está o duo formado pelo inglês Paul Waring e pelo escocês Stephen Gallacer, ambos com 130 pancadas (12 abaixo).