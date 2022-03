Ricardo Santos faz 72 pancadas na terceira volta do Open do Quénia

O português Ricardo Santos fez este sábado 72 pancadas, uma acima do PAR do campo, na terceira volta do Magical Kenya Open de golfe, em Nairobi, mantendo-se fora do top 60 da prova do European Tour.

Depois de já ter feito 72 pancadas no primeiro dia e 70 no segundo, para passar o 'cut' no 63.º lugar, o golfista luso, de 39 anos, somou hoje quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par), um 'bogey' (uma acima) e dois 'duplo-bogeys' (duas acima).

Ao contrário de Ricardo Santos, o também português Pedro Figueiredo falhou o 'cut', ao fechar as duas primeiras voltas com 146 pancadas (73+73), quatro acima do PAR, no 103.º posto.

O Magical Kenya Open, que decorre até domingo, é liderado, provisoriamente, pelo escocês Ewen Ferguson, numa altura em que decorre ainda a terceira volta.