Ricardo Santos fecha primeira volta em Málaga a duas pancadas da frente

O golfista português Ricardo Santos ficou esta quinta-feira a apenas duas pancadas da liderança do Andalucia - Costa del Sol Match Play, que decorre em Málaga, Espanha, ao terminar a primeira volta com 69, duas abaixo do Par do campo.





Ricardo Santos, que acumula uma série de bons resultados nas últimas semanas em torneios do European Challenge Tour, com realce para a vitória em Lucerna, na Suíça, continua em bom plano e esta quinta-feira terminou integrado no grupo dos 10.º classificados, a duas pancadas de um quinteto que lidera a prova.Além de Ricardo Santos, o torneio espanhol conta com outros três jogadores portugueses, tendo Tiago Cruz encerrado a primeira volta na 31.ª posição com 71 pancadas (Par do campo), enquanto Vítor Lopes está no 109.º com 76 (mais cinco) e José-Filipe Lima é 138.º com 79 (mais oito).