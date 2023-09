Ricardo Santos mantém 55.º lugar no Open de França

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Ricardo Santos manteve este sábado a 55.ª posição no Open de França, após um percurso que concluiu com 71 pancadas.

Depois de ter registado 70 e 72 pancadas, nos dois primeiros dias, o golfista luso voltou a estar em plano idêntico, no Le Golf National, em Saint-Quentin-en-Yvelines, arredores de Paris, com três 'birdies' e três 'bogeys'.

Nesta terceira volta, fez os nove primeiros buracos em uma pancada abaixo do Par, graças a 'birdies' nos buracos 3 e 9 e um 'bogey' no 7'

Novo 'birdie' no buraco 13 colocou-o em -2 no dia, mas acabou por concluir a volta com 'bogeys' nos buracos 16 e 18.

Na liderança deste torneio do DP World Tour estão o inglês Jordan Smith, que assumira a liderança no final da segunda volta, e o escocês Ewen Ferguson, com 200 pancadas (-13).