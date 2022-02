Ricardo Santos mantém-se no 'top-60' do Ras Al Khaimah Championship

O golfista português Ricardo Santos cumpriu este sábado o Par 72 do Al Hamra Golf Club e manteve-se dentro do 'top 60' do Ras Al Khaimah Championship, terceiro torneio do ano do DP World Tour.

O jogador algarvio, após uma segunda volta com três abaixo do Par, voltou hoje a igualar as 72 pancadas da jornada inaugural, graças a um 'bogey' (uma acima) no buraco 6 e um 'birdie' (uma abaixo) no 13, para partilhar a 59.ª posição do 'leaderboard' com outros cinco jogadores.

Com um agregado de 213 pancadas (72+69+72), três abaixo, Ricardo Santos, de 39 anos, vai partir domingo para a derradeira volta do torneio na companhia do sueco Joakim Lagergren e a apenas dois 'shots' do 'top 50'.

O jovem dinamarquês Nicolai Hojgaard, de 20 anos, tornou-se hoje no líder do Ras Al Khaimah Championship e vai sair para derradeira corrida ao título, aquele que poderá ser o seu segundo no Circuito Europeu, após a vitória no Italian Open, em 2021, com um total de 196 pancadas (67+65+64) e uma vantagem de três 'shots' sobre o escocês David Law, segundo classificado.