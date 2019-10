Ricardo Santos na 26.ª posição do Lalla Aïcha Challenge Tour de golfe

O português Ricardo Santos é um dos golfistas classificados na 26.ª posição do Lalla Aïcha Challenge Tour, em Marrocos, sendo o melhor colocado dos quatro portugueses presentes, após a primeira volta ao percurso.Em Rabat, Ricardo Santos entregou um cartão com 70 pancadas, duas abaixo do par, tendo registado três 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e um duplo 'bogey' (duas acima)Mais abaixo na classificação surgem Tomás Bessa (92.º classificado), José-Filipe Lima (109.º) e Miguel Gaspar (118.º).Bessa completou a primeira volta com 75 'shots', três acima do par, Lima somou 77, cinco acima do par, e Miguel Gaspar fechou a ronda com 81, nove acima do par.O Lalla Aïcha Challenge Tour, que decorre até domingo, em Rabat, é liderado pelo irlandês Robin Dawson, com 64 pancadas, oito abaixo do par.