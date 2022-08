Ricardo Santos no 28.º posto no Masters de Praga

Ricardo Santos é o português mais bem classificado no final do primeiro dia do Masters checo de golfe, em Praga, ocupando o 28.º lugar, com 69 pancadas, três abaixo do par do campo.

Quanto a Ricardo Melo Gouveia, está em 55.º, com 71 pancadas, uma abaixo, na prova que decorre no Albatross Golf Resort da capital checa.

Ricardo Santos registou no dia seis 'birdies' (uma abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima), enquanto Ricardo Melo Gouveia somou dois 'birdies' e um 'bogey'.

A prova é comandada pelo sul-africano Louis de Jager, com oito pancadas abaixo do par do campo.