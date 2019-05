O golfista português Ricardo Santos passou esta sexta-feira o 'cut' do D+D Real Czech Challenge, prova do 'Challenge Tour', a decorrer em Brno, na República Checa, e ascendeu do 23.º ao 11.º lugar.Depois de uma primeira volta com 70 pancadas, uma abaixo do par, o golfista luso marcou hoje 67, quatro abaixo, ao somar cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e um 'bogey' (uma acima), para um total de 137, cinco abaixo.Ao contrário de Ricardo Santos, José-Filipe Lima não logrou seguir para o fim de semana, ao repetir hoje as 72 pancadas, uma acima do par, do dia inaugural. Fechou no 85.º lugar.Na segunda volta, o olímpico luso entregou um cartão com dois 'birdies', um 'bogey' e um 'duplo bogey' (duas pancadas acima do par).A prova é liderada pelo inglês Ross McGowan, com 132 pancadas, 10 abaixo do par.