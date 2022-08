Ricardo Santos passa cut no D+D Real Czech Masters

O golfista português Ricardo Santos passou o cut do D+D Real Czech Masters, em Praga, ao terminar o segundo dia de competição em 35.º lugar, com 140 pancadas, quatro abaixo do par do campo.

Face ao dia anterior, perdeu sete lugares, ainda assim um resultado amplamente suficiente para seguir em frente para os dois últimos dias do torneio, depois de ter entregado um cartão com dois 'birdies' (uma abaixo do par) e um 'bogey' (uma acima).

Fim de torneio para o outro português, Ricardo Melo Gouveia, somente 70.º, a falhar o cut por uma pancada.

Hoje, piorou os números da véspera, fazendo o par do campo, na prova que decorre no Albatross Golf Resort da capital checa, um resultado que não chegou, já que desceu 15 posições, sendo ultrapassado por dezena e meia de adversários.

Registou no dia quatro 'birdies' e outros tantos 'bogeys'.

A prova é comandada pelo malaio Gavin Green, que esteve sensacional na ronda de hoje, com nove pancadas abaixo, após ter fechado a primeira ronda, na quinta-feira, com cinco abaixo, o que lhe dá um total 14 'shots' abaixo do par.