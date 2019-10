Ricardo Santos passa cut em torneio na China

O português Ricardo Santos garantiu esta sexta-feira a presença nas duas voltas decisivas do Foshan Open, na China, ao terminar o segundo dia do torneio do 'challenge' do golfe europeu na terceira posição, empatado com outros dois jogadores.Ricardo Santos terminou a segunda volta com um agregado de 133 pancadas (11 abaixo), depois de hoje ter marcado 66 'shots', com seis 'birdies' (uma abaixo).O golfista algarvio, que segue empatado com outros dois jogadores, subiu seis lugares na classificação geral, que é liderada pelo alemão Alexander Knappe, que soma 130 pancadas.Fora do 'cut', fixado nas 142 pancadas, ficou José-Filipe Lima, que fechou as duas voltas com um agregado de 143 pancadas, que hoje somou 69 pancadas, depois de ter marcado 74 na volta inicial.Hoje, José-Filipe Lima, que fechou o torneio no grupo dos classificados no lugar 83, marcou cinco 'birdies' e dois 'bogeys' (uma acima).