Ricardo Santos passa o cut do Open de França

O golfista português Ricardo Santos passou esta sexta-feira o cut no Open de França, seguindo para a terceira ronda no grupo dos 55.ºs classificados do torneio.

Pelo caminho fica Pedro Figueiredo, que termina em 118.º.

Na segunda ronda no percurso do Le Golf National, em Saint-Quentin-en-Yvelines, Santos entregou um cartão de 72 pancadas, depois de fazer dois 'birdies' (uma abaixo do Par) e três 'bogeys' (uma acima).

Pior prestação teve Pedro Figueiredo, que terminou hoje com 76 'shots' - no total dos dois dias, soma 149 pancadas, sete acima do Par.

Na liderança do torneio do DP World Tour está o inglês Jordan Smith, com 130 pancadas, 12 abaixo do Par. A três pancadas está o escocês Ewan Ferguson.