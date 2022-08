Ricardo Santos passa o 'cut' no Cazoo Open

O português Ricardo Santos passou esta sexta-feira o cut do Cazoo Open, no País de Gales, e vai continuar em prova, enquanto Ricardo Melo Gouveia foi eliminado ao fim da segunda ronda.

Na segunda volta ao Celtic Manor Resort, em Newport, Ricardo Santos fez dois 'birdies' (uma abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima), terminando as duas primeira rondas com um agregado de 144 pancadas, duas acima do par, o que lhe valeu o 39.º lugar e o apuramento para as duas rondas do fim de semana.

Já Ricardo Melo Gouveia fez 11 pancadas acima do par, com um 'birdie', seis 'bogeys' e três 'double bogeys' (duas acima do par), para fechar as duas rondas com um total de 153 'shots', no 129.º posto, acabando eliminado.

Na liderança da prova do DP World Tour está o francês Julien Guerrier, com 135 pancadas, sete abaixo do par.