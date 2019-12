Ricardo Santos passa o cut no Open das Maurícias

Ricardo Santos garantiu esta sexta-feira presença nas duas voltas decisivas do Open das Maurícias, ao terminar o segundo dia com 141 pancadas, o cut fixado no torneio do circuito europeu de golfe.

Ricardo Santos, que ocupava o sexto lugar após a primeira volta, desceu 50 posições, depois de hoje ter marcado 74 pancadas, com um birdie (uma abaixo do par) e três bogeys (uma acima).

O português fechou a primeira volta com 67 pancadas (cinco abaixo do par do campo) e seguia a apenas a uma pancada do quinteto de líderes do torneio, que agora é liderado apenas pelo escocês Calum Hill, com 132 pancadas.