Ricardo Santos passou o 'cut' em Sotogrande depois de excelente segunda volta

O golfista Ricardo Santos fez esta sexta-feira uma excelente segunda volta no Estrella Damm Andalucia Masters, prova do European Tour de golfe que se está a disputar em Sotgrande, Espanha, e conseguiu passar o 'cut'.

A jornada inverteu a tendência face ao primeiro dia, em termos de portugueses, já que Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo acabam por ficar pelo caminho, falhando a continuidade no torneio por uma pancada apenas.

Partindo da 97ª posição, Ricardo Santos esteve magnífico e hoje conseguiu fazer o percurso com uma pancada abaixo do par, obtendo quatro 'birdies' e três 'bogeys' no cartão de pontos.

Com isso, progrediu 60 posições, para 37.º, e ganhou o direito de continuar por mais dois dias no campo do Real Clube Valderrama.

Em sentido oposto, Melo Gouveia e Pedro Figueiredo desceram para o grupo dos 78.ºs, com um agregado de 151 pancadas, nove acima do par e falharam a linha de continuidade por uma.

Ricardo Santos tem agora 148 pancadas, seis acima do par, e está a nove do norte-americano John Catlin, que lidera.