Ricardo Santos recupera e garante permanência no Qatar Masters

O golfista português Ricardo Santos fez esta sexta-feira uma exibição sólida no traçado do Doha Golf Club (Par 72) e garantiu a qualificação para as últimas duas voltas do Qatar Masters, torneio pontuável para o DP World Tour.

Depois das 75 pancadas na volta inaugural, o profissional algarvio, de 39 anos, completou a segunda ronda com 68 'shots', na sequência de um desempenho sem falhas e com quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 10, 16 e 18.

"Joguei melhor hoje do 'tee' ao 'green' e não cometi erros. Ontem [quinta-feira] estava a jogar muito bem nos oito primeiros buracos, depois comecei a falhar 'fairways' e tudo ficou mais complicado. Hoje, fui muito mais sólido", contou à agência Lusa o único representante a jogar, esta semana, no Circuito Europeu.

Com um agregado de 143 'shots' (-1), Ricardo Santos escalou 65 lugares no 'leaderboard', figurando agora na 42.ª posição, após garantir uma vaga entre os 75 jogadores que passaram o 'cut', fixado nas 144 pancadas (Par).

O espanhol Pablo Larrazábal, por sua vez, manteve-se no comando da prova, ao contabilizar 135 pancadas (64+71), nove abaixo do Par, e a vantagem mínima diante o trio de perseguidores, constituído pelo polaco Adrian Meronk, o sul-africano Wilco Nienaber e o norte-americano Chase Hanna.