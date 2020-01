Ricardo Santos segue em 111.º lugar na Arábia Saudita

O jogador português Ricardo Santos ficou esta quinta-feira integrado no grupo dos 111.º classificados do torneio Saudi International, prova do circuito europeu de golfe, a decorrer na Arábia Saudita.

Ricardo Santos efetuou 74 pancadas, quatro acima do par do campo, numa ronda em que esteve muito irregular, na qual fez um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par do buraco) e três 'birdies' (uma abaixo), mas também cinco 'bogeys' (uma acima) e dois duplo-'bogeys' (duas acima).

Na frente da prova segue um duo formado pelo britânico Graeme McDowell e pelo malaio Gavin Green, ambos com 64 pancadas (seis abaixo do par).