Ricardo Santos segue em 25.º lugar no Lalla Aïcha Challenge Tour

O português Ricardo Santos é 25.º classificado no Lalla Aïcha Challenge Tour, em Marrocos, após completar a segunda volta com um agregado de 142 pancadas, duas abaixo do par, enquanto os restantes quatro golfistas lusos falharam o 'cut'.Na segunda ronda do torneio que decorre em Rabat, Ricardo Santos completou o percurso com três 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima).Santos é o único português a prosseguir em competição no fim de semana, uma vez que José-Filipe Lima (71.º colocado), Tomás Bessa (97.º) e Miguel Gaspar (115.º) falharam o 'cut'.Filipe Lima encerrou a ronda com um agregado de 147 pancadas (três acima do par), Tomás Bessa registou 151 (sete acima) e Miguel Gaspar despediu-se com 155 (11 acima).O Lalla Aïcha Challenge Tour, que decorre até domingo, em Rabat, é liderado pelo francês Antoine Rozner, que soma 134 'shots', 10 abaixo do par.